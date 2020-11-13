"Ситуація така: на поточний момент прийшли результати тестів на коронавірус. Із нашої групи у 5 людей вони були позитивними, з них 4 – у гравців. Сьогодні ми приїхали на тренування, а хворі на COVID-19 залишились в готелі, вони ізольовані.

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Завтра ми пройдемо ще одне тестування, очікуємо на інформацію від організаторів, зокрема УЄФА, стосовно матчу. Ми приїхали і будемо тренуватись, максимально уникатимемо спілкування.

Скасування поєдинку? Я не знаю, нам повідомили, що ми маємо пройти ще один тест завтра вранці, чекаємо на повну інформацію. Ухвалювати рішення буде УЄФА, організатори, німецький уряд. Ситуація така, що в команди хворі чотири гравці та один із членів групи. Список хворих? Результати тестів оголосять офіційно.

Модель гри на Євро? Збірна України має можливість сьогодні грати як першим номером, так і адаптуватись під більш сильного суперника задля досягнення результату. Наша команда вміє перебудовуватись, тому завтра ми будемо трохи змінювати систему нашої гри. Але ми не відмовимось від наших принципів, які притаманні тому стилю гри, який я прищеплюю гравцям.

Готовність гравців? Все в порядку, команда приїхала, травм ні в кого немає, будемо проводити повноцінне тренування та чекати на новини. Ми розуміємо, у якій ситуації ми опинились, подібне трапилось перед матчем із Францією. Рішення будуть ухвалювати організатори, будемо намагатись сформувати склад, якщо вирішать, що матч відбудеться", – поділився Шевченко на прес-конференції.

Нагадаємо, матч проти німців запланований на завтра, 14 листопада, початок о 21:45. Команди поділяють друге та третє місця у групі A4, маючи по 6 очок. Квартет очолює Іспанія з 7 пунктами в активі.

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