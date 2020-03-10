Ярмоленко суттєво втратив у вартості за даними Transfermarkt

Авторитетний портал Transfermarkt встановив нові ціни на гравців англійської Прем'єр-ліги.

Transfermarkt оновив вартість гравців АПЛ, серед яких і представники збірної України Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко.

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Ціна Зінченка залишилась незмінною – 30 млн євро, а от вартість Ярмоленка зменшилась – 12 млн євро замість попередніх 15. Причиною такого спаду стала травма вінгера, через яку Андрій востаннє виходив на поле ще в минулому році.

Зазначимо, що в поточному сезоні 30-річний футболіст зіграв за Вест Хем 15 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 3 м'ячі та віддав одну результативну передачу.

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