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Ярмоленко повернувся у табір Вест Хема – клуб оголосив про збір команди стильним відео

16:59 485 Читать на русском
Ярмоленко повернувся у табір Вест Хема – клуб оголосив про збір команди стильним відео
Андрій Ярмоленко готуватиметься до нового сезону / Фото Sky Sports

Вест Хем розпочав підготовку до нового сезону чемпіонату Англії.

Вест Хем зібрав гравців для проведення передсезонних зборів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Український вінгер Андрій Ярмоленко також приєднався до партнерів по команді. Нагадаємо, 29-річний гравець більшу частину минулого сезону пропустив через важку травму.

Сезон АПЛ 2019/20 розпочнеться 9 серпня. В минулому розіграші чемпіонату Англії Вест Хем посів 10-ту сходинку турнірної таблиці.

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Англія Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Відеоновини
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