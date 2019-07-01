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Ярмоленко вернулся в лагерь Вест Хэма – клуб объявил о сборе команды стильным видео

17:00 5 Читати українською
Ярмоленко вернулся в лагерь Вест Хэма – клуб объявил о сборе команды стильным видео
Андрей Ярмоленко готовиться к новому сезону / Фото Sky Sports

Вест Хэм начал подготовку к новому сезону чемпионата Англии.

Вест Хэм собрал игроков для проведения предсезонных сборов, сообщает официальный сайт клуба.

Вест Хэм Ярмоленко нацелился на Марегу из Порту

Украинский вингер Андрей Ярмоленко также присоединился к партнерам по команде. Напомним, 29-летний игрок большую часть прошлого сезона пропустил из-за тяжелой травмы.

Сезон АПЛ 2019/20 начнется 9 августа. В прошлом розыгрыше чемпионата Англии Вест Хэм занял 10-ю строчку турнирной таблицы.

Ярмоленко возвращается в Вест Хэм, но 2 человека осложняют его перспективы – английские СМИ о будущем украинца

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Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Видеоновости Украинцы за рубежом
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