Ярмоленко потрапив у символічну команду групового етапу Євро-2020
24 червня 23:20 - Читать на русском
Шевченко делегував свого підопічного у список найкращих на Євро-2020.
Попри провальну гру збірної України у матчі проти Австрії (0:1), УЄФА все ж відзначив внесок Андрія Ярмоленка у вихід "синьо-жовтих" у плей-офф.
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Вінгер Вест Хема потрапив у символічну збірну найкращих футболістів Євро-2020 за підсумками групового етапу. За три матчі Ярмолі вдалось відзначитись двома голами та асистом.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро українці зіграють зі збірною Швеції, матч відбудеться 29 червня о 22:00.
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