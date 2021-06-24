Шевченко делегував свого підопічного у список найкращих на Євро-2020.

Попри провальну гру збірної України у матчі проти Австрії (0:1), УЄФА все ж відзначив внесок Андрія Ярмоленка у вихід "синьо-жовтих" у плей-офф.

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Вінгер Вест Хема потрапив у символічну збірну найкращих футболістів Євро-2020 за підсумками групового етапу. За три матчі Ярмолі вдалось відзначитись двома голами та асистом.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро українці зіграють зі збірною Швеції, матч відбудеться 29 червня о 22:00.

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