Шевченко делегировал своего подопечного в список лучших на Евро-2020.

Несмотря на провальную игру сборной Украины в матче против Австрии (0:1), УЕФА все же отметил вклад Андрея Ярмоленко в выход "сине-желтых" в плей-офф.

Евро-2020: Ярмоленко, Малиновский и Зубков пропустили тренировку сборной Украины

Вингер Вест Хэма попал в символическую сборную лучших футболистов Евро-2020 по итогам группового этапа. За три матча Ярмоле удалось отличиться двумя голами и ассистом.

Напомним, в 1/8 финала Евро украинцы сыграют со сборной Швеции, матч состоится 29 июня в 22:00.

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