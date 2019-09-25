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Вест Хем розмістив фото Ярмоленка на банері наступного матчу

12:39 679 Читать на русском
Вест Хем розмістив фото Ярмоленка на банері наступного матчу
Андрій Ярмоленко / Твіттер ФК Вест Хем

Півзахисник збірної України став "обличчям" наступного домашнього матчу Вест Хема проти Крістал Пелас, що відбудеться 5 жовтня на арені Лондон Стедіум.

Англійський клуб Вест Хем розмістив фото українського футболіста Андрія Ярмоленко на банері чергового домашнього матчу своєї команди проти Крістал Пелас (у рамках 8-го туру Прем’єр-ліги). Футболіст не вперше опиняється на клубному плакаті – свого часу він вже закликав вболівальників на матчі улюбленої команди.

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Нагадаємо, Ярмоленко тривалий час відновлювався після травми ахілла, отриманої в жовтні 2018 року. В останньому матчі чемпіонату АПЛ саме Андрій вивів Вест Хем вперед у матчі 6 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, який закінчився перемогою "молотків" 2:0. У сезоні АПЛ 2019/20 Андрій зіграв 5 матчів і забив 2 голи.

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Теги
Англія Крістал Пелас Крістал Пелас Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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