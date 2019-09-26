Ярмоленко попал в проморолик АПЛ: роскошный пас пяткой украинца можно пересматривать вечно

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко отличился фантастическим по красоте пасом пяткой в матче 6-го тура АПЛ.

Действия Андрея Ярмоленко в матче против Манчестер Юнайтед попали в самых красивых моментов 6-го тура АПЛ, сообщает твиттер Премьер-лиги.

Вест Хэм разместил фото Ярмоленко на баннере следующего матча

В проморолик попал его красивый пас пяткой в матче против "красных дьяволов". Интересно, что на видео попал еще один эпизод из той игры, когда Форналс красиво прокинул между ног защитнику Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Вест Хэм переиграл Манчестер Юнайтед в матче 6-го тура АПЛ (2:0), а Ярмоленко стал лучшим игроком игры по версии болельщиков и отметился голом.

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