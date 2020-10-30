Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик отримав презент із Англії від нашого легіонера.

Ярмоленко втретє став батьком – фото дня від лідера збірної України

Відео з приємним сувеніром від Андрія Ярмоленко опублікував менеджер українського боксера Егіс Клімас на своїй сторінці в Instagram. Там Усик жартома сказав: "Все, я за Вест Хем граю".

Зауважимо, Андрій Ярмоленко виступає за Вест Хем з 2018 року. У поточному сезоні український хавбек провів 7 поєдинків у футболці "молотів" у всіх турнірах, відзначився двома забитими м'ячами та трьома асистами.

Вест Хем втримав нічию із Ман Сіті – Ярмоленко відіграв тайм між блиском і злиднями, Зінченко "охолодив" фланг Гвардіоли