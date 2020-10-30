Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик получил презент из Англии от нашего легионера.

Ярмоленко в третий раз стал отцом – фото дня от лидера сборной Украины

Видео с приятным сувениром от Андрея Ярмоленко опубликовал менеджер украинского боксера Эгис Климас на своей странице в Instagram. Там Усик в шутку сказал: "Все, я за Вест Хэм играю".

Заметим, Андрей Ярмоленко выступает за Вест Хэм с 2018 года. В текущем сезоне украинский хавбек провел 7 матчей в футболке "молотов" во всех турнирах, отличился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

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