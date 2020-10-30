Ярмоленко подарил Усику футболку Вест Хэма
Игрок Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко сделал приятный подарок украинскому боксеру.
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Видео с приятным сувениром от Андрея Ярмоленко опубликовал менеджер украинского боксера Эгис Климас на своей странице в Instagram. Там Усик в шутку сказал: "Все, я за Вест Хэм играю".
Заметим, Андрей Ярмоленко выступает за Вест Хэм с 2018 года. В текущем сезоне украинский хавбек провел 7 матчей в футболке "молотов" во всех турнирах, отличился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.
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