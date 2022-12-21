Ярмоленко нецензурно облаяв російських зірок після чергового обстрілу України
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко вкотре намагається достукатися до свідомості зазомбованих сусідів.
Українець опублікував відео, на якому батьки рятують свою доньку, яка опинилися під завалами внаслідок чергового обстрілу України росіянами. Ярмоленко позначив відомих прихильників режиму Путіна – репера Тіматі та футболістів Антона Шуніна і Дмитра Тарасова.
Ярмоленко забив уперше за 2 місяці – партнер зробив усе для українця
"Є*лани, може, якось прокоментуєте це відео?" – емоційно написав Ярмоленко в Instagram, додавши прапор країни-терориста.
До слова, напередодні 33-річний Андрій забив гол за Аль-Айн в чемпіонаті ОАЕ, однак команді Сергія Реброва для перемоги цього виявилося замало.
"З Кононовим говорили про Україну": інтерв'ю бомбардира Кривбасу – Вернидуб, легіонери Кривого Рогу, іспанці у Карпатах