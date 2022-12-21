Українець опублікував відео, на якому батьки рятують свою доньку, яка опинилися під завалами внаслідок чергового обстрілу України росіянами. Ярмоленко позначив відомих прихильників режиму Путіна – репера Тіматі та футболістів Антона Шуніна і Дмитра Тарасова.

Ярмоленко забив уперше за 2 місяці – партнер зробив усе для українця

"Є*лани, може, якось прокоментуєте це відео?" – емоційно написав Ярмоленко в Instagram, додавши прапор країни-терориста.

До слова, напередодні 33-річний Андрій забив гол за Аль-Айн в чемпіонаті ОАЕ, однак команді Сергія Реброва для перемоги цього виявилося замало.

"З Кононовим говорили про Україну": інтерв'ю бомбардира Кривбасу – Вернидуб, легіонери Кривого Рогу, іспанці у Карпатах