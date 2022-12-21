Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко в очередной раз пытается достучаться до сознания зомбированных соседей.

Украинец опубликовал видео, на котором родители спасают свою дочь, оказавшуюся под завалами в результате очередного обстрела Украины россиянами. Ярмоленко отметил известных поклонников режима Путина – рэпера Тимати и футболистов Антона Шунина и Дмитрия Тарасова.

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"Е*ланы, может, как-то прокомментируете это видео?" – эмоционально написал Ярмоленко в Instagram, добавив флаг страны-террориста.

К слову, накануне 33-летний Андрей забил гол за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ, однако команде Сергея Реброва для победы этого оказалось мало.

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