"Аріс заслужив цю перемогу, яку вони забезпечили собі у другій частині другого тайму. Сьогоднішня гра була рівною, ми занадто пізно почали грати для того, щоб забити – лише після того, як пропустили. Розраховували, що суперник виходитиме із зон, що дасть нам простір. Їм вдалося забити з пенальті. Але попереду ще один матч у Бухаресті.

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Також хочу відзначити уболівальників, які підганяли свою команду уперед. На жаль, ми не можемо грати із уболівальниками – лише контрольні матчі. Тому така підтримка була для нас сюрпризом, ми відчували тиск. Якби ми вдома теж могли грати із глядачами

Фарт? Так, дійсно, вони мали нагоди, щоб відзначитися ще двічі. У першому таймі їх не було, а ось у другому було достатньо. В основному, через лівий фланг, де Ярмоленко не йшов за Феррарі, той робив багато дуже небезпечних проходів, і після цього суперник міг забити. Але до цього призводили наші помилки", – цитує Луческу клубна прес-служба Динамо.

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