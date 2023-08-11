"Арис заслужил эту победу, которую они обеспечили себе во второй части второго тайма. Сегодняшняя игра была равной, мы слишком поздно начали играть для того, чтобы забить - только после того, как пропустили. Рассчитывали, что соперник будет выходить из зон, что даст нам им удалось забить с пенальти, но впереди еще один матч в Бухаресте.

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Также хочу отметить болельщиков, подгонявших свою команду вперед. К сожалению, мы не можем играть с болельщиками – только контрольные матчи. Потому такая поддержка была для нас сюрпризом, мы испытывали давление. Если бы мы дома тоже могли играть со зрителями

Фарт? Да, действительно, у них была возможность, чтобы отличиться еще дважды. В первом тайме их не было, а вот во втором было достаточно. В основном через левый фланг, где Ярмоленко не шел за Феррари, тот делал много очень опасных проходов, и после этого соперник мог забить. Но к этому приводили наши ошибки", – сказал Луческу. клубная пресс-служба Динамо.

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