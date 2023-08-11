"Ярмоленко не шел за Феррари и Арис смог забить": Луческу – о причинах поражения Динамо в Лиге конференций
Главный тренер Динамо Мирча Луческу дал пресс-конференцию после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого Ариса.
"Арис заслужил эту победу, которую они обеспечили себе во второй части второго тайма. Сегодняшняя игра была равной, мы слишком поздно начали играть для того, чтобы забить - только после того, как пропустили. Рассчитывали, что соперник будет выходить из зон, что даст нам им удалось забить с пенальти, но впереди еще один матч в Бухаресте.
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Также хочу отметить болельщиков, подгонявших свою команду вперед. К сожалению, мы не можем играть с болельщиками – только контрольные матчи. Потому такая поддержка была для нас сюрпризом, мы испытывали давление. Если бы мы дома тоже могли играть со зрителями
Фарт? Да, действительно, у них была возможность, чтобы отличиться еще дважды. В первом тайме их не было, а вот во втором было достаточно. В основном через левый фланг, где Ярмоленко не шел за Феррари, тот делал много очень опасных проходов, и после этого соперник мог забить. Но к этому приводили наши ошибки", – сказал Луческу. клубная пресс-служба Динамо.
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