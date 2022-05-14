Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в Севільї, повідомляє Fichajes.net.

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У 32-річного хавбека влітку завершується контракт з лондонцями і він шукатиме собі нову команду – Девід Мойєс вже дав добро на відхід українця. Бажання підписати нашого співвітчизника проявляє Севілья, яка за два тури до фінішу чемпіонату Іспанії йде четвертою і має хороші шанси потрапити у Лігу чемпіонів.

Зазначається, що влітку нервіонців можуть покинути Мунір Ель-Хаддаді, Люк Де Йонг та Юссеф Ен-Несері, через що атакувальний потенціал команди виявиться ослабленим. Спортивний директор Севільї Рамон Мончі вже взявся за пошуки можливої заміни. Кандидатура Ярмоленка повністю влаштовує наставника команди Хулена Лопетегі. Окрім того, приваблює Севілью і вартість українця – Андрій влітку отримає статус вільного агента.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ярмоленко провів за Вест Хем 31 поєдинок, в яких забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 млн євро.

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