Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Севилье, сообщает Fichajes.net.

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У 32-летнего хавбека летом завершается контракт с лондонцами, и он будет искать себе новую команду – Дэвид Мойес уже дал добро на уход украинца. Желание подписать нашего соотечественника проявляет Севилья, которая за два тура до финиша чемпионата Испании идет четвертой и имеет хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов.

Отмечается, что летом нервионцев могут покинуть Мунир Эль-Хаддади, Люк Де Йонг и Юссеф Эн-Несери, из-за чего атакующий потенциал команды станет ослабленным. Спортивный директор Севильи Рамон Мончи уже принялся за поиски возможной замены. Кандидатура Ярмоленко полностью устраивает наставника команды Хулена Лопетеги. Кроме того, привлекает Севилью и стоимость украинца – Андрей летом получит статус свободного агента.

Напомним, в текущем сезоне Ярмоленко провел за Вест Хэм 31 поединок, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

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