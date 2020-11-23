Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко все ще лікується від коронавірусу, який підхопив в розташуванні збірної України.

Ярмоленко не тренується із Вест Хемом через COVID-19, а потенційна дата його повернення – 5 грудня, інформує Football.london.

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Андрій вже пропустив матч 9-го туру АПЛ із Шеффілд Юнайтед і точно не зіграє проти Астон Вілли, проте має шанс вилікуватись до поєдинку з Манчестер Юнайтед, який відбудеться саме 5 грудня.

До слова, Ярмоленко провів 8 матчів у складі "молотків" у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.

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