Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко все еще лечится от коронавируса, который подхватил в расположении сборной Украины.

Ярмоленко не тренируется с Вест Хэмом через COVID-19, а потенциальная дата его возвращения – 5 декабря, информирует Football.london.

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Андрей уже пропустил матч 9-го тура АПЛ с Шеффилд Юнайтед и точно не сыграет против Астон Виллы, однако есть шанс вылечиться до поединка с Манчестер Юнайтед, который состоится именно 5 декабря.

К слову, Ярмоленко провел 8 матчей в составе "молотков" в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 3 ассиста.

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