Ярмоленко проходить реабілітацію в клініці Андре Мілутіновіча в Белграді, а пошкодження Андрія виглядає як типова м'язова травма, повідомляє Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

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"Знаючи методи роботи Андре можна прогнозувати, що Ярмола зможе повернутися до матчів збірної. Єдиною проблемою залишиться відсутність ігрового тонусу напередодні цих матчів", – додав спортивний лікар.

Додамо, Ярмоленко зіграв у 5 матчах за Динамо після повернення, записавши до свого активу 3 голи. Андрій точно не зіграє у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій проти Бешикташа.

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