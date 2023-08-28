Ярмоленко проходит реабилитацию в клинике Андре Милутиновича в Белграде, а повреждение Андрея выглядит как типичная мышечная травма, сообщает Бабелюк в своем Telegram-канале.

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"Зная методы работы Андре можно прогнозировать, что Ярмола сможет вернуться к матчам сборной. Единственной проблемой останется отсутствие игрового тонуса накануне этих матчей", – добавил спортивный врач.

Добавим, Ярмоленко сыграл в 5 матчах за Динамо после возвращения, записав в свой актив 3 гола. Андрей точно не сыграет в ответном матче квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

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