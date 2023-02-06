"Ярмоленка не буде в Динамо, як мінімум до літа. Аль-Айн не те щоб нікуди його не відпускає, навіть більше. Клуб може і серйозно роздумує над тим, щоб влітку скористатися опцією, яка є в контракті Ярмоленка про продовження контракту ще на один рік", – розповів Вацко у програмі Вацко On Air.

Ярмоленко та Ребров хочуть достроково піти з Аль-Айна – капітан збірної України планує повернутися в Динамо

Цікаво, що раніше була інформація, начебто Ярмоленко та Ребров працюють над тим, аби завершити свої контракти з Аль-Айном. Андрій має намір приєднатись до київського Динамо, тоді як Сергій Станіславович є головним претендентом на посаду головного тренера збірної України.

Зауважимо, що Ярмоленко забив вже 8 голів у складі Аль-Айна, до яких ще додав 4 результативні передачі за 19 матчів.

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