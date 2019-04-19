Ярмоленко і Андерсон зіграли в текбол на тренуванні Вест Хема

Вінгер Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко продовжує відновлення після важкої травми.

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні раніше поділився оптимістичними прогнозами щодо відновлення Андрія Ярмоленка. Чилієць очікує повернення українця через кілька тижнів.

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Однак, Андрій вже демонструє непогану форму. Ярмоленко зіграв у текбол з партнером по команді Феліпе Андерсоном і здобув перемогу над бразильцем.

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