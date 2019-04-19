Ярмоленко і Андерсон зіграли в текбол на тренуванні Вест Хема

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Голкіпер, а тепер ді-джей: Юрій Мартищук дав перше інтерв’ю за 4 роки – про Карпати, бійку із Шуховцевим і нове життяІнтерв’ю — 14:00 2349
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