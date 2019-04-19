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Ярмоленко і Андерсон зіграли в текбол на тренуванні Вест Хема

14:36 236 Читать на русском
Ярмоленко і Андерсон зіграли в текбол на тренуванні Вест Хема
Андерсон і Ярмоленко / Football Whispers

Вінгер Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко продовжує відновлення після важкої травми.

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні раніше поділився оптимістичними прогнозами щодо відновлення Андрія Ярмоленка. Чилієць очікує повернення українця через кілька тижнів.

Пеллегріні розповів, коли Ярмоленко розпочне тренуватись з командою

Однак, Андрій вже демонструє непогану форму. Ярмоленко зіграв у текбол з партнером по команді Феліпе Андерсоном і здобув перемогу над бразильцем.

Ярмоленко та Коноплянка потрапили у світовий рейтинг втрачених талантів: "вони могли зробити набагато більше"

Теги
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