"Збірна України була у чвертьфіналі Євро-2020 – це 8 найкращих команд Європи. Ця команда була готова давати результат, я впевнений в цьому. У нас зламався сам футбол, півроку не грали взагалі.

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Якби було все стабільно та мирно, то у нас дуже хороша команда. У нас були хороші молоді футболісти: Мудрик, Судаков. Був хороший, добрий збалансований склад середнього вікового рівня. Збірна України мала своїх лідерів. Міг поїхати Ярмоленко, який би готувався до цього чемпіонату світу не гірше, ніж Мессі. У нас є Зінченко, Яремчук, Маліновський, Циганков, Миколенко.

От ви говорите про Уельс та Катар, а у Марокко що, такий суперсклад? Чому ми не могли повторити шлях Марокко, наприклад? Чим ми гірші? При хорошому тренері та підготовці, я вважаю, що кадрово Україна не поступається Марокко, а вони – четверта команда чемпіонату світу. Тому ми не були б аутсайдерами, але, звичайно, потрібний збіг обставин, результат і серйозна робота", – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, під керівництвом Олександра Петракова "синьо-жовті" не змогли пройти доволі легку сітку плей-офф. У півфіналі українці обіграли Шотландію (3:1), а от Уельс став нездоланним бар'єром (0:1).

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