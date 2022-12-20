Журналист Игорь Цыганык убежден, что у сборной Украины были все шансы успешно выступить на чемпионате мира в Катаре, если бы не война.

"Сборная Украины была в четвертьфинале Евро-2020 – это 8 лучших команд Европы. Эта команда была готова давать результат, я уверен в этом. У нас сломался сам футбол, полгода не играли вообще.

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Если бы все было стабильно и мирно, то у нас очень хорошая команда. У нас были хорошие молодые футболисты: Мудрик, Судаков. Был хороший, хороший сбалансированный состав среднего возрастного уровня. У сборной Украины были свои лидеры. Мог поехать Ярмоленко, который готовился бы к этому чемпионату мира не хуже, чем Месси. У нас есть Зинченко, Яремчук, Малиновский, Цыганков, Миколенко.

Вот вы говорите об Уэльсе и Катаре, а у Марокко что, такой суперсостав? Почему мы не могли повторить путь Марокко, например? Чем мы хуже? При хорошем тренере и подготовке я считаю, что кадрово Украина не уступает Марокко, а они – четвертая команда чемпионата мира. Поэтому мы не были бы аутсайдерами, но, конечно, нужно стечение обстоятельств, результат и серьезная работа", – заявил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, под руководством Александра Петракова "сине-желтые" не смогли пройти достаточно легкую сетку плей-офф. В полуфинале украинцы обыграли Шотландию (3:1), а вот Уэльс стал непреодолимым барьером (0:1).

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