Ярмоленко дозволив створити шедевр, який призвів до поразки Вест Хема в ЛЄ – відеоогляд матчу
10:31 - Читать на русском
Вест Хем вдома програв загребському Динамо у Лізі Європи. Відео гола і огляд матчу дивіться в цій новині.
завершено
4’ Міслав Оршіч
Єдиний гол у зустрічі вже на 4 хвилині забив Міслав Оршіч. Хорват завдяки пасивності Ярмоленка отримав час на підготовку удару і пальнув з-за меж штрафного майданчика точно в "дев'ятку".
Ярмоленко став найгіршим гравцем матчу Вест Хем – Динамо Загреб
Вест Хем програв, але завчасно гарантував собі плей-офф Ліги Європи. Ярмоленко вийшов у стартовому складі та завдав одного удару – зі штрафного в руки голкіперу.
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