Вест Хем вдома програв загребському Динамо у Лізі Європи. Відео гола і огляд матчу дивіться в цій новині.

Єдиний гол у зустрічі вже на 4 хвилині забив Міслав Оршіч. Хорват завдяки пасивності Ярмоленка отримав час на підготовку удару і пальнув з-за меж штрафного майданчика точно в "дев'ятку".

Ярмоленко став найгіршим гравцем матчу Вест Хем – Динамо Загреб

Вест Хем програв, але завчасно гарантував собі плей-офф Ліги Європи. Ярмоленко вийшов у стартовому складі та завдав одного удару – зі штрафного в руки голкіперу.