Ярмоленко позволил сотворить шедевр, приведший к поражению Вест Хэма в ЛЕ – видеообзор матча
10:37 - Читати українською
Вест Хэм дома проиграл загребскому Динамо в Лиге Европы. Видео гола и обзор матча смотрите в этой новости.
завершено
4’ Мислав Оршич
Единственный гол во встрече уже на 4 минуте забил Мислав Оршич. Хорват благодаря пассивности Ярмоленко получил время на подготовку удара и пальнул из-за пределов штрафной точно в "девятку".
Ярмоленко стал худшим игроком матча Вест Хэм – Динамо Загреб
Вест Хэм проиграл, но заранее гарантировал себе плей-офф Лиги Европы. Ярмоленко вышел в стартовом составе и нанес один удар – со штрафного в руки голкиперу.
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