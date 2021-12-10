Вест Хэм дома проиграл загребскому Динамо в Лиге Европы. Видео гола и обзор матча смотрите в этой новости.

Единственный гол во встрече уже на 4 минуте забил Мислав Оршич. Хорват благодаря пассивности Ярмоленко получил время на подготовку удара и пальнул из-за пределов штрафной точно в "девятку".

Ярмоленко стал худшим игроком матча Вест Хэм – Динамо Загреб

Вест Хэм проиграл, но заранее гарантировал себе плей-офф Лиги Европы. Ярмоленко вышел в стартовом составе и нанес один удар – со штрафного в руки голкиперу.