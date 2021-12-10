Лідер збірної України точно не може занести до свого активу програний поєдинок 6-го туру Ліги Європи проти Динамо Загреб.

Ярмоленко, який був замінений на 87-й хвилині, отримав оцінку 6.3 від порталу Sofa Score. Це найнижчий бал у матчі серед гравців обох команд (так само оцінили ще одного футболіста Вест Хема – захисника Аджіболу Алесе).

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Андрій 24 рази отримував м'яч, одного разу пробив у площину воріт, а єдина спроба дриблінгу була невдалою. Не пішло і з передачами – лише 64% пасів Ярмоленка знайшли адресата. Девід Мойєс замінив 32-річного вінгера за кілька хвилин до фінального свистка, а Вест Хем, хоч і програв Динамо Загреб, але фінішував першим у груповому турнірі та вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

У сезоні 2021/22 українець забив 1 гол та віддав 3 асисти в 16-ти матчах (624 хвилини). Його контракт з "молотами" розрахований до 30 червня 2022-го.

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