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Ярмоленко дає Вест Хему більше варіантів в атаці, – одноклубник українця Снодграс

13:38 831 Читать на русском
Ярмоленко дає Вест Хему більше варіантів в атаці, – одноклубник українця Снодграс
Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Півзахисник Вест Хема Роберт Снодграс позитивно відізвався про новачків клубу.

"З такими орієнтованими на атаку гравцями, як Арнаутовіч, Антоніо, Андерсон і Ярмоленко у нас є багато варіантів гри в атаці і можливостей для просування м'яча вперед", – цитує слова Снодграса офіційний сайт Вест Хема.

Ярмоленко опинився у "будинку жахів" через Вест Хем, а його конкурент не здається

Ярмоленко зіграв вже у двох конторльних поєдинках за "молотобійців" – проти Уїкомба і Престона. В останньому українець відзначився гольовою передачею.

Нагадаємо, Андрій перейшов у лондонський Вест Хем 11 липня, термін контракту складає 4 роки з можливістю продовження ще на сезон.

"З дитинства за Вест Хем", – що за команду з Ярмоленком будують у Лондоні

Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Роберт Снодграс Роберт Снодграс Вест Хем Вест Хем
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