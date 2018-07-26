Ярмоленко дає Вест Хему більше варіантів в атаці, – одноклубник українця Снодграс

Півзахисник Вест Хема Роберт Снодграс позитивно відізвався про новачків клубу.

"З такими орієнтованими на атаку гравцями, як Арнаутовіч, Антоніо, Андерсон і Ярмоленко у нас є багато варіантів гри в атаці і можливостей для просування м'яча вперед", – цитує слова Снодграса офіційний сайт Вест Хема.

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Ярмоленко зіграв вже у двох конторльних поєдинках за "молотобійців" – проти Уїкомба і Престона. В останньому українець відзначився гольовою передачею.

Нагадаємо, Андрій перейшов у лондонський Вест Хем 11 липня, термін контракту складає 4 роки з можливістю продовження ще на сезон.

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