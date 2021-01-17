Лондонці не отримували пропозицій від Манчестер Юнайтед або Челсі щодо хавбека.

Фейл Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Бернлі – 1:0

"Це неправда, з жодним із цих клубів ми не контактували щодо Деклана, та і не збираємося. Він відмінно працює в нас, нині він великий лідер, він зняв значну частку відповідальності з Марка Нобла. Він довів свій високий рівень, але залишається вірним клубу хорошим хлопцем", – заявив фахівець у коментарі Amazon Prime.

До слова, в нинішньому сезоні Деклан Райс провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

Вест Хем обіграв Бернлі та наблизився до зони єврокубків – Ярмоленко запоров відмінну атаку, яка могла вбити інтригу