Мойєс спростував близький відхід лідера Вест Хема
Головний тренер лондонського Вест Хема Девід Мойєс висловив сумнів, що півзахисник Деклан Райс покине "молотків" у зимове трансферне вікно.
Лондонці не отримували пропозицій від Манчестер Юнайтед або Челсі щодо хавбека.
Фейл Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Бернлі – 1:0
"Це неправда, з жодним із цих клубів ми не контактували щодо Деклана, та і не збираємося. Він відмінно працює в нас, нині він великий лідер, він зняв значну частку відповідальності з Марка Нобла. Він довів свій високий рівень, але залишається вірним клубу хорошим хлопцем", – заявив фахівець у коментарі Amazon Prime.
До слова, в нинішньому сезоні Деклан Райс провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.
Вест Хем обіграв Бернлі та наблизився до зони єврокубків – Ярмоленко запоров відмінну атаку, яка могла вбити інтригу