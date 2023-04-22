Нападник збірної України Роман Яремчук все ще залишається на останніх ролях у бельгійському гранді.

Наставник "синьо-чорних" Рік Де Міл визначився зі заявкою на поєдинок 34 туру Ліги Жупіле проти Ейпена. Нашому нападнику місця не знайшлось.

"Я читав, що Яремчук мало працює": тренер Брюгге відреагував на чутки про проблеми українця

Яремчук вже вдруге за 3 останні поєдинки опиняється поза списком. Та й взагалі його статистика у Брюгге просто жахає – 31 матч, 2 голи й 4 результативні передачі. Востаннє ж нападник забивав ще 19 жовтня.

Зауважимо, що дуель проти Ейпена 23 квітня є вирішальною у боротьбі за потрапляння у чемпіонську групу. Наразі Брюгге і Гент мають по 56 очок, тож "синьо-чорним" потрібно перемагати й сподіватись на осічку конкурентів.

Яремчук провалився у Брюгге: причини, наслідки, наскільки реальне повернення в Динамо і всюдисущий Ребров