"Я іноді читав, що Роман мало працює. Це зовсім не так. Він навіть тренується у другій половині дня, щоб стати ще кращим.

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Чому Яремчук не потрапив у заявку на минулий матч (проти Серена у 32-му турі чемпіонату Бельгії, – прим.)? Тут дуже жорстка конкуренція і нам доводиться робити важкий вибір. Потім ми дивимося, хто найкраще виступив чи хто потрібен, щоб перемогти суперника", – цитує Де Міла Voetbalkrant.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Яремчук та Одой не потрапили до заявки через їхнє ставлення до тренувального процесу.

До слова, після звільнення Скотта Паркера Яремчук сумарно провів за Брюгге 38 хвилин (у двох матчах з чотирьох), результативними діями не відзначався. Покращити свою статистику українець зможе вже сьогодні, 15 квітня: "чорно-сині" на виїзді зіграють черговий матч чемпіонату Бельгії проти Вестерло.

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