Наставник "сине-черных" Рик Де Мил определился с заявкой на поединок 34 тура Лиги Жупиле против Эйпена. Нашему нападающему места не нашлось.

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Яремчук уже второй раз за 3 последних поединка оказывается вне списка. Да и вообще его статистика в Брюгге просто ужасает – 31 матч, 2 гола и 4 результативных передачи. В последний раз нападающий забивал еще 19 октября.

Отметим, что дуэль против Эйпена 23 апреля является решающей в борьбе за попадание в чемпионскую группу. В настоящее время Брюгге и Гент имеют по 56 очков, поэтому "сине-черным" нужно побеждать и надеяться на осечку конкурентов.

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