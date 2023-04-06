Брюгге завтра, 7 апреля, будет принимать Серен Юнайтед – главного аутсайдера Лиги Жупиле. Наставник "сине-черных" Рик Де Мил уже определился с заявкой.

Яремчуку больше не доверяют – Брюгге принял решение о будущем украинца

В ней не нашлось места Роману Яремчуку. Ведущее бельгийское издание Voetbal24 называет такое решение тренера удивительным и не понимает причин. В то же время стоит отметить возвращение в список Скова Ольсена, длительно восстанавливавшегося от травмы.

Отметим, что недавно пресса сообщала, что Брюгге настроен продать 27-летнего украинца уже летом, ведь он совершенно не оправдал заплаченных рекордных 17 миллионов евро.

В этом сезоне Яремчук принял участие в 30 поединках, но отличился всего 2 голами и 4 ассистами. В последний раз нападающий забивал еще 19 октября.

Мудрика благодарят за увольнение Поттера, полуголый Зинченко и бомба Беседина – продуктивная неделя украинцев в Европе