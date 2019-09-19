Яремчук неймовірним спринтом за Гент забезпечив гол у ворота Сент-Етьєна

Форвард збірної України Роман Яремчук продовжує допомагати бельгійському Генту в матчах Ліги Європи. Цього разу від українця та Ко постраждав французький Сент-Етьєн.

"Буйволи" відкрили рахунок уже на 2-й хвилині поєдинку, а Яремчук цьому найбільше посприяв.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нападник добре відкрився на лівому фланзі, отримав передачу з глибини поля та втік у прорив. Після обіграшу оборонця він увійшов у штрафний майданчик і прострілив уздовж воріт, а Джонатан Девід після серії рикошетів спрямував м'яч у ворота.