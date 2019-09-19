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Яремчук неймовірним спринтом за Гент забезпечив гол у ворота Сент-Етьєна

19 вересня 23:07 1335 Читать на русском
Яремчук неймовірним спринтом за Гент забезпечив гол у ворота Сент-Етьєна
Яремчук неймовірним спринтом за Гент забезпечив гол Сент-Етьєну / ФК Гент

Форвард збірної України Роман Яремчук продовжує допомагати бельгійському Генту в матчах Ліги Європи. Цього разу від українця та Ко постраждав французький Сент-Етьєн.

2’ Джонатан Девід
43’ Джонатан Девід
64’ Лоік Перрен
 
Вахбі Хазрі 38’
Томас Камінскі 75’
2’ Джонатан Девід
38’ Вахбі Хазрі
43’ Джонатан Девід
64’ Лоік Перрен
75’ Томас Камінскі

"Буйволи" відкрили рахунок уже на 2-й хвилині поєдинку, а Яремчук цьому найбільше посприяв.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нападник добре відкрився на лівому фланзі, отримав передачу з глибини поля та втік у прорив. Після обіграшу оборонця він увійшов у штрафний майданчик і прострілив уздовж воріт, а Джонатан Девід після серії рикошетів спрямував м'яч у ворота.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Ліга Європи Відеоновини Українці за кордоном Гент - Сент-Етьєн Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук
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