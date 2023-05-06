Головний тренер "чорно-синіх" Рік Де Міл прокоментував кадрову ситуацію в команді перед матчем чемпіонату Бельгії з Уніон Сент-Жилуаз.

"Каспер Нільсен, Тейджон Б'юкенен і Ліннт Аудор травмовані. Для Романа Яремчука також надто рано повертатися у гру. Однак там буде Джек Хендрі", – цитує Де Міла прес-служба бельгійського клубу.

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Нагадаємо, Яремчук не потрапляє до заявки Брюгге в останніх трьох з чотирьох матчів команди. Раніше у клубі заявляли, що Роман пропустив декілька тренувань через хворобу, однак український журналіст Віктор Вацко повідомив, що у Яремчука конфлікт зі спортивним директором, який має серйозний вплив на кадрові рішення тренерських штабів команди.

Нагадаємо, український форвард обійшовся Брюгге у 17 млн євро. У поточному сезоні він провів за "чорно-синіх" 26 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.

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“Casper Nielsen, Tajon Buchanan en Lynnt Audoor zijn geblesseerd. Ook voor Roman Yaremchuk komt de wedstrijd te vroeg. Jack Hendry is er opnieuw bij morgen.” — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 5, 2023