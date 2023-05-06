"Каспер Нильсен, Тейджон Бьюкенен и Линнт Аудор травмированы. Для Романа Яремчука также слишком рано возвращаться в игру. Однако там будет Джек Хендри", – цитирует Де Мила пресс-служба бельгийского клуба.

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Напомним, Яремчук не попадает в заявку Брюгге в последних трех из четырех матчей команды. Ранее в клубе заявляли, что Роман пропустил несколько тренировок из-за болезни, однако украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что у Яремчука конфликт со спортивным директором, который имеет серьезное влияние на кадровые решения тренерских штабов команды.

Напомним, украинский форвард обошелся Брюгге в 17 млн евро. В текущем сезоне он провел за "черно-синих" 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

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“Casper Nielsen, Tajon Buchanan en Lynnt Audoor zijn geblesseerd. Ook voor Roman Yaremchuk komt de wedstrijd te vroeg. Jack Hendry is er opnieuw bij morgen.” — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 5, 2023