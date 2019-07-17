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Яремчук зацікавив Айнтрахт, Гент вимагає за українця 10 млн євро, – Циганик

18:07 1165 Читать на русском
Яремчук зацікавив Айнтрахт, Гент вимагає за українця 10 млн євро, – Циганик
Роман Яремчук / фото: ФК Гент

Нападник збірної України та Гента Роман Яремчук може продовжити кар'єру у Бундеслізі.

"Окрім Галатасарая, Яремчуком цікавляться й інші команди. Зокрема, це команди Бундесліги та Серії А, але предметної розмови поки немає.

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Гент виставив цінник на Романа у розмірі 10 млн євро. Одним з претендентів на Яремчука є Айнтрахт, який продав двох своїх основних форвардів. Саме вдала гра форварда у матчах за збірну України проти Сербії та Люксембургу підняла ціну на нього.

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Також була пропозиція від Андерлехта за суттєві гроші, але Гент відмовив. Тренер бельгійців дуже розраховує на Яремчука, але якщо буде пропозиція, яка влаштує усі сторони, то українець може опинитись в одному з топ-чемпіонатів", – поділився Циганик у програмі Циганик LIVE.

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Трансфери Ігор Циганик Німеччина Трансфери Чемпіонату Німеччини Роман Яремчук Роман Яремчук Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Гент Гент
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