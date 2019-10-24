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Дубль Яремчука у відеоогляді матчу Гент – Вольфсбург – 2:2

24 жовтня 23:25 1002 Читать на русском
Дубль Яремчука у відеоогляді матчу Гент – Вольфсбург – 2:2
Гент – Вольфсбург – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Гент

Гент приймав Вольфсбург в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

41’ Роман Яремчук
90+4’ Роман Яремчук
 
Ваут Вегорст 3’
Жоао Віктор 24’
3’ Ваут Вегорст
24’ Жоао Віктор
41’ Роман Яремчук
90+4’ Роман Яремчук

Вольфсбург шокував господарів голом вже на початку поєдинку. Влучним ударом відзначився Вегорст. Буквально за 20 хвилин гості подвоїли перевагу.

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Лише після другого голу Гент оговтався. Роман Яремчук ще до перерви потужним ударом здалеку зумів відквитати один м'яч.

Наприкінці зустрічі, коли здавалось, що перемога вже у німців в кишені, форвард збірної України оформив дубль і вирвав очко для своєї команди.

Ліга Європи: Яремчук дублем врятував Гент від поразки Вольфсбургу, Григорчук зганьбився проти АЗ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу
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Теги
Ліга Європи Вольфсбург Вольфсбург Гент Гент Відеоновини Гент - Вольфсбург
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