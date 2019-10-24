Дубль Яремчука у відеоогляді матчу Гент – Вольфсбург – 2:2

Гент приймав Вольфсбург в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Вольфсбург шокував господарів голом вже на початку поєдинку. Влучним ударом відзначився Вегорст. Буквально за 20 хвилин гості подвоїли перевагу.

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Лише після другого голу Гент оговтався. Роман Яремчук ще до перерви потужним ударом здалеку зумів відквитати один м'яч.

Наприкінці зустрічі, коли здавалось, що перемога вже у німців в кишені, форвард збірної України оформив дубль і вирвав очко для своєї команди.

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