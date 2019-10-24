Дубль Яремчука у відеоогляді матчу Гент – Вольфсбург – 2:2

Ліга Європи — 00:08 7295
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Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу
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Динамо не здолало Копенгаген у провальному матчі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 24 жовт 5286
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Сент-Етьєн – Олександрія: нічия не без долі везіння з курйозним автоголом та збереження шансів на вихід з групиЛіга Європи — 24 жовт 2972
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Ліга Європи: Яремчук дублем врятував Гент від поразки Вольфсбургу, Григорчук зганьбився проти АЗЛіга Європи — 24 жовт 3062
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Яремчук красивою "гарматою" забив у ворота ВольфсбургаЛіга Європи — 24 жовт 9863