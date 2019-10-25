Яремчук офіційно продовжив контракт з Гентом

Нападник збірної України Роман Яремчук вирішив продовжити свої виступи у складі бельгійського Гента.

Форвард поставив свій підпис під новою угодою, термін якої розрахований до 2023-го року, повідомляє прес-слуба Гента.

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Нагадаємо, Яремчук перебрався в Гент з київського Динамо у серпні 2017-го року, відтоді зігравши за бельгійський клуб 95 матчів у всіх турнірах, забивши 33 голи та віддавши 9 асистів.

Зокрема у нинішньому сезоні Роман забив 12 голів та віддав 3 гольові передачі у 16 поєдинках.

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