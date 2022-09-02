"Я радий перейти в Брюгге. Перейшов у цей клуб, тому що хочу вигравати трофеї, завжди бути на вершині, грати в Лізі чемпіонів та забивати багато м'ячів.

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Атмосфера на стадіоні важлива для мене. Коли я грав в Бельгії за Гент проти Брюгге, мені було дуже важко тут. Підтримка на стадіоні Брюгге завжди гаряча. Не можу дочекатися, коли відчую цю атмосферу. В Бельгії багато індивідуально сильних, молодих та талановитих футболістів. Футбол тут відкритий, а команди кваліфіковані. Сподіваюся, я допоможу клубу.

У Бенфіці я провів хороші матчі та забив важливі голи. Це був хороший досвід для мене. Я добре знаю гравця Брюгге Едуарда Соболя, ми з ним граємо за збірну України. Він намагається допомагати мені. Дякую йому, він дуже допомагає мені.

Хочу попросити вболівальників Брюгге підтримувати нас. Створюйте гарячу атмосферу кожного матчу. Ваша енергія передається гравцям на полі. Скоро побачимось", – заявив Роман на YouTube-каналі чинних чемпіонів Бельгії.

Нагадаємо, Яремчук підписав з Брюгге 4-річний контракт і став найдорожчим гравцем в історії "чорно-синіх". Бенфіка заробила близько 19 мільйонів євро.

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