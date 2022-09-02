"Я рад перейти в Брюгге. Перешел в этот клуб, потому что хочу выигрывать трофеи, всегда быть на вершине, играть в Лиге чемпионов и забивать много мячей.

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Атмосфера на стадионе важна для меня. Когда я играл в Бельгии за Гент против Брюгге, мне было очень тяжело здесь. Поддержка на стадионе Брюгге всегда горяча. Не могу дождаться, когда почувствую эту атмосферу. В Бельгии много индивидуально сильных, молодых и талантливых футболистов. Футбол здесь открыт, а команды квалифицированы. Надеюсь, я помогу клубу.

В Бенфике я провел хорошие матчи и забил важные голы. Это был хороший опыт для меня. Я хорошо знаю игрока Брюгге Эдуарда Соболя, мы с ним играем за сборную Украины. Он пытается помогать мне. Благодарю его, он очень помогает мне.

Хочу попросить болельщиков Брюгге поддерживать нас. Создавайте горячую атмосферу каждого матча. Ваша энергия передается игрокам в поле. Скоро увидимся", – заявил Роман на YouTube-канале действующих чемпионов Бельгии .

Напомним, Яремчук подписал с Брюгге 4-летний контракт и стал самым дорогим игроком в истории "черно-синих". Бенфика заработала около 19 миллионов евро.