"У Романа була своя історія в Бенфіці. Потім був цей великий трансфер у Брюгге, це створило певний тиск.

"Має статися диво": наставнику Брюгге вказали на головну проблему Яремчука перед матчами ЛЧ

Яремчук – перший, хто визнав, що все йде не так, як він сподівався. Але Ліга чемпіонів може стати для нього поворотним моментом", – цитує Паркера Nieuwsblad.be.

Нагадаємо, востаннє Яремчук відзначався результативною дією ще у жовтні.

Вже сьогодні українець зможе покращити свою статистику – в прей-офф Ліги чемпіонів Брюгге прийматиме Бенфіку. Початок зустрічі о 22:00.

Брюгге – Бенфіка: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів