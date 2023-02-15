"Яремчук визнав, що все йде не так": наставник Брюгге оцінив шанси українця зіграти у Лізі чемпіонів проти Бенфіки
10:40 - Читать на русском
Головний тренер "чорно-синіх" Скотт Паркер прокоментував погану форму форварда Романа Яремчука.
"У Романа була своя історія в Бенфіці. Потім був цей великий трансфер у Брюгге, це створило певний тиск.
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Яремчук – перший, хто визнав, що все йде не так, як він сподівався. Але Ліга чемпіонів може стати для нього поворотним моментом", – цитує Паркера Nieuwsblad.be.
Нагадаємо, востаннє Яремчук відзначався результативною дією ще у жовтні.
Вже сьогодні українець зможе покращити свою статистику – в прей-офф Ліги чемпіонів Брюгге прийматиме Бенфіку. Початок зустрічі о 22:00.
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