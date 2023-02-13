Колишній футболіст збірної Бельгії Томас Шатель висловився про готовність Брюгге до плей-офф у Лізі чемпіонів.

"У матчі проти Юніона Брюгге вже мав кращий вигляд, ніж із Антверпеном. Команда поступово додає, проте їй ще доведеться пройти довгий шлях, щоб повернутися до колишньої форми. Я не думаю, що Брюгге пройде Бенфіку, тому що вони не створюють достатньо небезпеки.

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Яремчук має ментальну проблему. Український нападник не поводиться впевнено. Що робитиме Паркер? Чи зможе зіграти Жутгла після двох тижнів відсутності? Має статися диво", – цитує Шателя Het Belang Van Limburg.

Нагадаємо, Брюгге зіграє з колишньою командою Романа Яремчука в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший матч з Бенфікою бельгійці проведуть вдома вже у середу, 15 лютого.

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