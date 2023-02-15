Усі представники 1/8 фіналу ЛЧ бажали отримати в суперники Брюгге та Бенфіку, однак дві сенсації турніру завдяки жеребу не дістались нікому – вони зустрінуться в особистому протистоянні. І це круто! Психологічний тиск на середнячків мінімальний, а от можливостей для яскравого перформансу в атаці у них вдосталь.

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На жаль, українські вболівальники зможуть повболівати у цьому матчі лишень за одного українця. Соболь покинув Брюгге, приєднавшись до Страсбура й залишивши Яремчука наодинці з проблемами. Насправді їх не так і багато – з приходом Скотта Паркера українець почав виходити в основі й став демонструвати пристойний футбол. В його активі кілька хороших моментів та передач, а його відкривання та роль у організації вже нагадують найкращі часи Романа.

Не вистає тільки голів, але не варто списувати усі невдачі на одного форварда. Брюгге за десять останніх турів у чемпіонаті здобув всього одну перемогу. З новим коучем бельгійці заграли дещо краще, але результати все одно сумні – 5 нічиїх, 1 поразка, 1 виграш. З таким футболом сподіватись на прохід у чвертьфінал просто немає сенсу, однак варто не забувати про виступи в ЛЧ восени.

Брюгге набрав по 4 очки у поєдинках Атлетіко та Байєром, а Порту вдалося розгромити на Драгау – 4:0! Португальці відповіли аналогічним рахунком у Бельгії, однак більше у ворота "містян" ніхто не забивав. Це було давно й з іншим тренером – а от чи здатна команда Скотта Паркера на продовження карнавалу? Чесно кажучи, не віриться.

Занато вже потужна ця Бенфіка. Лісабонці катком проїхались по своїх суперниках. Ще у кваліфікації були знищені Мідт'юллан та Динамо, а далі португальці виграли групу з ПСЖ та Ювентусом – причому з парижанами розписали дві нічиї, а туринців двічі перемогли (2:1, 4:3).

На внутрішній арені все теж шикарно – відрив від Порту становить уже п'ять очок. Якщо не згадувати про кубкові матчі, то у "орлів" в новому році буде шість перемог у семи матчах. Зупинити команду Роджера Шмідта на цьому відрізку зміг тільки Спортінг (2:2). Подальші п'ять турів завершились звитягами із сумарним рахунком 11:0. І це ми ще не кажемо про надзвичайно яскравий футбол!

Такої Бенфіки світ не бачив дуже давно. Можливо, у ХХІ столітті вона ніколи такою й не була. Навіть без Енцо Фернандеса лісабонці здатні залізти якомога далі по плей-офф Ліги чемпіонів – чвертьфінал не виглядає межею. Важко навіть назвати команду в ЛЧ, яку нинішні "орли" точно не здолають. Словом, Брюгге не позаздриш.

Кадрова ситуація

Бельгійці не можуть розраховувати на допомогу трьох футболістів. Втрату хавбека Б'юкенена ще можна пережити, а от травми двох форвардів – Скова Ольсена (8 голів, 4 асисти) та Ютгли (10+6) – важко б'ють по атакувальному потенціалу "містян".

Перший не зіграє точно, а от щодо Феррана залишаються питання. В будь-якому разі, шлях в основу для Яремчука відкритий. У Бенфіки ж зі складом все в порядку.

Орієнтовні склади на матч Брюгге – Бенфіка

Брюгге: Міньйоле – Мата, Мехеле, Рітс, Меєр – Он'єдіка, Ванакен – Сова, Яремчук, Ланг

Бенфіка: Влаходімос – Бах, А. Сілва, Отаменді, Грімальдо – Флорентіну, Шикінью – Маріу, Р. Сілва, Аурснес – Рамуш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Брюгге в рідних стінах, звісно ж, дасть бій. Можливо, навіть заб'є гол, хоча нинішня Бенфіка вже давно не пропускає – принаймні, якщо грає в рівних складах. Втім, на більше бельгійці неспроможні навіть в оптимальному лайн-апі, а без кількох лідерів шансів ще менше.

Букмекери не вірять у підопічних Скотта Паркера – і ми теж. Бенфіка переможе.

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