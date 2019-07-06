Яремчук відзначився голом за Гент у третьому поспіль матчі

Бельгійський Гент зустрічався з грецьким Арісом у товариському матчі.

У складі бельгійської команди на поле вийшов український нападник Роман Яремчук. Форвард збірної України забив другий гол своєї команди, реалізувавши пенальті на 79 хвилині зустрічі.

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Зауважимо, що поєдинок завершився розгромною перемогою Гента з рахунком 3:0. Окрім Яремчука, голами відзначились Берідзе та Сілья.

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До слова, у минулому сезоні Гент посів 5 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, таким чином команда не буде брати участь у єврокубках сезону 2019/2020.