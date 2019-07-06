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Яремчук отметился голом за Гент в третьем подряд матче

19:14 118 Читати українською
Яремчук отметился голом за Гент в третьем подряд матче
Роман Яремчук / Гент

Бельгийский Гент встречался с греческим Арисом в товарищеском матче.

В составе бельгийской команды на поле вышел украинский нападающий Роман Яремчук. Форвард сборной Украины забил второй гол своей команды, реализовав пенальти на 79 минуте встречи.

Яремчук признался, как Милевский повлиял на его карьеру

Заметим, что поединок завершился разгромной победой Гента со счетом 3:0. Кроме Яремчука, голами отметились Беридзе и Силья.

Яремчук и Безус во втором матче подряд отличились голами за Гент

К слову, в прошлом сезоне Гент занял 5 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, таким образом команда не будет участвовать в еврокубках сезона 2019/2020.

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Бельгия Украинцы за рубежом Гент Гент Видеоновости Роман Яремчук Роман Яремчук
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