Яремчук отметился голом за Гент в третьем подряд матче

Бельгийский Гент встречался с греческим Арисом в товарищеском матче.

В составе бельгийской команды на поле вышел украинский нападающий Роман Яремчук. Форвард сборной Украины забил второй гол своей команды, реализовав пенальти на 79 минуте встречи.

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Заметим, что поединок завершился разгромной победой Гента со счетом 3:0. Кроме Яремчука, голами отметились Беридзе и Силья.

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К слову, в прошлом сезоне Гент занял 5 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, таким образом команда не будет участвовать в еврокубках сезона 2019/2020.