"Думаю, що іспанські тренери – це найкращий крок Динамо за останні 10-15 років. Всі гравці, які зараз є в першій команді – це якраз їхні вихованці. Вони нас вчили, як грати у футбол і працювати на тренуваннях.

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Я побачив футбол і тактику з іншої сторони. Тимчик, Шапаренко, Циганков, Бєсєдін, Бурда, Бущан – всі ці футболісти працювали з Вісенте Гомесом. Думаю, це саме його заслуга, що вони зараз у першій команді", – зізнався Яремчук в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

Зауважимо, сам Роман теж перебував у структурі Динамо, адже є вихованцем киян. За основу "біло-синіх" він провів лише 11 поєдинків, а у 2017 році перебрався у Гент, де зумів стати одним із лідерів.

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