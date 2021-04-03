Форвард Гента і збірної України Роман Яремчук зізнався, що в майбутньому може розглянути пропозицію щодо переходу у Шахтар.

"Потенційний перехід у Шахтар? Чому б ні? Ніхто не знає, як складеться життя. Це не табу для мене. Динамо мене ж, можна сказати, викинуло на вулицю і ще й заробило на мені гроші.

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Я Шахтар вважаю топ-клубом Європи. Ніколи не знаєш, як складеться життя. Звісно, у мене є амбіції і голод, щоб виграти і довести щось в Україні, але зараз я граю в Європі і хочу чогось досягти тут", – зізнався Яремчук в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Роман є вихованцем Динамо, але за основу киян провів лише 11 поєдинків. У 2017 році форвард перебрався у Гент, де зумів стати одним із лідерів бельгійської команди.

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