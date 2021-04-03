"Думаю, что испанские тренеры – это лучший шаг Динамо за последние 10-15 лет. Все игроки, которые сейчас есть в первой команде – это как раз их воспитанники. Они нас учили, как играть в футбол и работать на тренировках.

"Динамо меня, можно сказать, выбросило на улицу": Яремчук не исключает трансфера в Шахтер

Я увидел футбол и тактику с другой стороны. Тымчик, Шапаренко, Цыганков, Беседин, Бурда, Бущан – все эти футболисты работали с Висенте Гомесом. Думаю, это именно его заслуга, что они сейчас в первой команде", – признался Яремчук в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Заметим, сам Роман тоже находился в структуре Динамо, ведь является воспитанником киевлян. За основу "бело-синих" он провел всего 11 поединков, а в 2017 году перебрался в Гент, где сумел стать одним из лидеров.

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой