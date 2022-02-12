Мехелен розгромив Остенде в рамках 27-го туру Ліги Жупіле. Один з м'ячів у активі Мар'яна Шведа.

Бельгія, 27 тур

Мехелен – Остенде – 3:0

Голи: Мрабті, 42, Швед, 54, Шуфс, 64

Український легіонер Мехелена Мар'ян Швед провів розкішні два тижні. За цей час команда зіграла три матчі, тричі перемогла, а вінгер тричі відзначався результативними діями. Мехелен набрав 42 очки і закріпився на сьомому місці в турнірній таблиці.

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Якщо у попередніх поєдинках Швед віддавав результативні передачі, то сьогодні забив. Тепер в активі українця 3 голи та 3 асисти в 21-му матчі на клубному рівні у нинішньому сезоні.